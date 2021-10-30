Bild – общие затраты ЕС на спасение Греции составили €600 млрд

Реальные затраты ЕС на спасение Греции от дефолта оказались в два раза выше официальных, пишет Bild, ссылаясь на слова греческого экономиста Георга Вамвукаса. По словам учёного, если учесть средства, потраченные на спасение греческих банков, то получится, что ЕС потратил более €600 млрд, из которых €170 миллиардов пришлись на долю ФРГ.



Reuters

Среди самых ненавидимых в Греции немцев Ангела Меркель, прибывшая в минувший четверг с визитом в Афины, занимает третье место после Вольфганга Шойбле и Адольфа Гитлера, пишет Bild. Именно на годы правления Меркель пришлись финансовый и миграционный кризисы: оба начались в Греции.

Как отмечает издание, в Греции по-прежнему считают Меркель ответственной за финансовый кризис 2009 года. Между тем, именно ЕС помог Афинам уйти от банкротства, предоставив Греции три пакета финансовой помощи, напоминает Bild.

Официальные затраты ЕС на спасение Греции составили €278 млрд, пишет издание. Из них €80 было выделено Германией. При этом греческий экономист Георг Вамвукас называет ещё более внушительную цифру: €600 миллиардов общих затрат, из них на ФРГ пришлось €170 млрд. По словам Вамвукаса, в свои расчёты он включил те средства, которые были выделены на спасение греческих банков.

Экономист также отмечает отсутствие прогресса, несмотря на финансовые вливания: в 2009 году госдолг Греции составлял 125,6% от ВВП страны, а в 2021-м он вырос уже до 222,3% от ВВП. При этом Вамвукас подчёркивает, что помощь от ЕС всё равно не была напрасной: она дала Греции время и защитила сбережения греческих граждан. По словам Вамвукаса, причина роста госдолга заключается в том, что из финансового кризиса 2009 года не были вынесены нужные уроки: реформирование греческой экономики так и не произошло. Кроме того, своё негативное влияние оказала и пандемия коронавируса.