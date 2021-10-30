 

“Костюм страуса?”, “Бабушкины пледики”. В сети обсуждают оригинальный образ Никитюк

30.10.2021, 10:22, Новости дня
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“Кто так же долго ждал выходных, ставьте лайк в комментах и они начнутся завтра”, – отметила она.

Телеведущая позировала в трикотажном платье кремового оттенка на длинный рукав. Наряд был украшен коричневыми перьями внизу, белым воротником от рубашки и стильными пуговицами. Также его подпоясывал тонкий ремень на талии.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Классно, но эти бабушкины пледики”, – написала oksleoni.

“Платя прикольное из страуса”, – добавил vo_va9465

“Костюм страуса?” – интересуется laitlux.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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