 

На девушку ночью напала огромная многоножка и теперь на ее губу невозможно смотреть

30.10.2021, 10:02, Разное
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Девушка из Бразилии стала обладательницей больших губ, при этом ничего не делая для этого. Она была вынуждена обратиться к медицинским специалистам с целью вернуть губы в нормальное состояние.

В один прекрасный день Натали Галдино проснулась через несколько часов сна, почувствовав сильную боль в области губа. Было темно, поэтому бразильянка не сразу поняла что происходит.

Попытки освободить рот от чего-то похожего на тиски, не увенчались успехом. Девушке пришлось вскочить с кровати и подойти к зеркалу. Отражение напротив имело некрасивую губу, а рядом находилась огромная сороконожка, которая наконец-то отстала от своей жертвы.

Фото © Instagram / natalyvgaldino

Губы девушки сильно распухли, появились признаки дыхательной недостаточности. Женщина незамедлительно обратилась к медицинским работникам.

«Моя верхняя губа в размере стала больше в несколько раз. В медицинском центре мне помогли, предложив противоаллергический и анестезирующий препарат», — говорит Натали.

Фото © Instagram / natalyvgaldino

Лекарства сработали не так быстро. В течение некоторого времени верхняя губа жертвы сороконожки продолжать распухать, но уже на следующий день ситуация изменилась и отек начал сходит на нет.

Через пару суток бразильянку выписали из госпиталя. Она опубликовала пост о случившемся на своей странице в Инстаграм.



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