 

Зеленский прокомментировал применение Bayraktar в Донбассе

30.10.2021, 10:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».

«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность», – говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Во время общения со СМИ в Одессе Зеленский заявил, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе.

«Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», – подчеркнул Зеленский.

Ранее в МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.

Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. 



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