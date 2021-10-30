 

Пожар в чукотском селе Инчоун унес жизни шести человек

30.10.2021, 10:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрокуратура проводит проверку по факту пожара в селе Инчоун, где погибли шесть человек, включая четверых детей, информирует прокуратура Чукотского автономного округа.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что пожар произошел в жилом доме в ночь на 30 октября, «погибли четверо несовершеннолетних детей 2015, 2017, 2018 и 2020 годов рождения и двое взрослых».

Причина ЧП устанавливается, запланирован вылет прокурора района и представителей иных правоохранительных органов на место инцидента.

Начата процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокурором округа.

Кроме того, прокуратурой района организована проверка, «по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики».

Региональное следственное управление СК уточняет, что погибли четверо детей в возрасте от одного года до шести лет и две женщины 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее в Балтийске в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, затем начался пожар. Было повреждено остекление восьми квартир.



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