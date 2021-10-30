Россиян предупредили о двадцатиградусных морозах в начале ноября

В начале ноября Урал и южную часть западной Сибири накроет волна сильного холода, ожидается до 20 градусов мороза, сообщил руководитель центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Если на Европейской территории страны у нас полубабье лето, в Москве в ближайшие три дня ожидается +9, +16 градусов, то на Урале и на юге западной Сибири происходит провал холода», – приводит Ura.ru слова синоптика.

По словам Шувалова, утром 3 ноября в Екатеринбурге и в Челябинске ожидается до минус 12 градусов мороза.

Холоднее всего будет в Нижнем Тагиле, там в ночь с 3 на 4 ноября ожидаются 20-градусные морозы, такая же температура в Ханты-Мансийске, Сургуте до -23.

С коллегой согласилась заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, добавив, что причиной сильного похолодания станет атлантический циклон, проходящий по северной части России.

Она также предупредила об усилении порывов ветра до 23 м/с в Новосибирской и Кемеровской областях, а в горах республики Алтай – до 28 м/с.

«Ночные температуры в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае опустятся до минус 10-12 градусов», – заключила специалист.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве. В субботу утром столбики термометров в столице покажут 8 градусов выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до 11 градусов.