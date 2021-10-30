 

Привитые от COVID-19 могут заболеть из-за плохой работы клеток памяти

30.10.2021, 9:36, Разное
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Люди, привитые от COVID-19, могут заболеть, когда плохо работают клетки памяти. В данном случае они просто не успевают вовремя среагировать на проникновение вируса. Такое заявление сделал Александр Гинцбург.
Обычно это происходит в случае контакта со штаммом «Дельта». Новая мутация COVID-19 существенно изменила процесс взаимодействия с клетками. Из-за низкого уровня антител инфекция попадает в организм.

У тех, кто переболел коронавирусом, уровень антител начинает снижаться через полгода. В то же время в организме продолжают находиться клетки памяти. Иммунизация начинает проводиться только на 2-4 день после заражения COVID-19, но бывает уже поздно. Вирус успевает перейти из одной клетки в другую, поэтому происходит его накопление в организме. В связи с этим важно вакцинироваться хотя бы раз в полгода, чтобы пополнять титр антител, пишет портал iReactor.



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