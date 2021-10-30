 

Градский выгнал участницу из шоу «Голос» из-за незнания нот

30.10.2021, 9:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Александр Градский со скандалом выгнал участницу из проекта «Голос». Он посчитал, что она не знает ноты, поэтому попросил покинуть сцену.
Участница на съемках рассказала, что с детства у нее присутствует любовь к творчеству. Отец и мать девушки в свое время были артистами. В то же время пение конкурсантки не вызвало восторга у Александра Градского. Для демонстрации своих вокальных способностей девушка выбрала композицию «А за окном, то дождь, то снег». К конкурсантке не развернулся ни один из наставников, но она не растерялась и закончила выступление.

Когда Градский начал говорить об ошибках, девушка начала петь снова, но уже без музыки. Артист заявил, что конкурсантка берет не те ноты, а она ответила, что не знает об этом. Градский призвал участницу покинуть сцену. Он отметил, что Островскому не понравилось бы такое исполнение. Аналогичную оценку дал и певец.

На ситуацию за кулисами отреагировал и Дмитрий Нагиев. Когда девушка подошла к нему, тот объяснил, что не стоит быть такой самоуверенной, пишет портал «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Новое шоу Водонаевой раскритиковали за сходство с проектом Собчак

12.08 / На западе Москвы загорелся дом

05.11 / В СМИ появились слухи об измене Анастасии Стоцкой

12.02 / Мнение: Срочно, гиперлупа не будет! 566 новых локомотивов не Илона Маска!

29.06 / ЦИК пригрозила уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей по поправкам в Израиле

11.10 / Нутрициологи назвали продукты, разжигающие аппетит

09.09 / Искусственный интеллект научили диагностировать болезнь Альцгеймера

21.08 / Штаны и юбки удлиняют силуэт: модный блогер рассказывает, как женщинам ниже среднего роста правильно подобрать одежду

27.12 / Мнение: Пейпал упал!

30.01 / Мнение: «Незначительное снижение уровня коррупции», причина расстрела и санкции против Абрамовича

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика