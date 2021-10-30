Градский выгнал участницу из шоу «Голос» из-за незнания нот

Александр Градский со скандалом выгнал участницу из проекта «Голос». Он посчитал, что она не знает ноты, поэтому попросил покинуть сцену.

Участница на съемках рассказала, что с детства у нее присутствует любовь к творчеству. Отец и мать девушки в свое время были артистами. В то же время пение конкурсантки не вызвало восторга у Александра Градского. Для демонстрации своих вокальных способностей девушка выбрала композицию «А за окном, то дождь, то снег». К конкурсантке не развернулся ни один из наставников, но она не растерялась и закончила выступление.

Когда Градский начал говорить об ошибках, девушка начала петь снова, но уже без музыки. Артист заявил, что конкурсантка берет не те ноты, а она ответила, что не знает об этом. Градский призвал участницу покинуть сцену. Он отметил, что Островскому не понравилось бы такое исполнение. Аналогичную оценку дал и певец.

На ситуацию за кулисами отреагировал и Дмитрий Нагиев. Когда девушка подошла к нему, тот объяснил, что не стоит быть такой самоуверенной, пишет портал «Слово и дело».