 

Эксперт Беляков посоветовал откладывать на старость с первой зарплаты

30.10.2021, 9:36, Разное
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Эксперт Сергей Беляков в рамках интервью рассказал, когда нужно готовиться к пенсии. Откладывать средства на старость необходимо уже с первой зарплаты.
Глава НАПФ заявил, что государство на ежемесячную выплату страховой пенсии своим гражданам и ее поэтапную индексацию тратит огромные суммы средств. В то же время, на сегодняшний день возмещение потерянного заработка в РФ не превышает 33%. В Европе данный показатель достигает отметки в 80%. Таких показателей удалось достичь за счет использования добровольных систем пенсионного накопления.

Специалист считает, что нужно как можно раньше задуматься над данным вопросом. Не очень большие, на первый взгляд, суммы будут постепенность прирастать доходом. Со временем инвестиционная прибыль станет приумножаться по принципу начисления сложных процентов.

Самостоятельно накопить на пенсию помогут НПФ. Налоговый вычет с суммы взносов составляет 13%. Любому гражданину хочется на пенсии жить хорошо, но об этом важно беспокоиться заранее, когда человек находится в активном трудоспособном возрасте. Согласно рекомендациям МОТ, коэффициент замещения заработной платы не должен быть меньше 40%, пишет портал Newinform.



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