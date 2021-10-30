 

Рейс из Нью-Йорка в Калифорнию посадили досрочно из-за напавшего на стюардессу пассажира

30.10.2021, 9:34, Новости дня
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Рейс авиакомпании American Airlines из Нью-Йорка в Калифорнию совершил вынужденную посадку в Денвере из-за агрессивного поведения одного из пассажиров, пишет NBC NEWS. Как передаёт телеканал, мужчина дважды ударил бортпроводницу в лицо за то, что она случайно столкнулась с ним ранее. Авиакомпания призывает ФБР предъявить мужчине обвинения по уголовному делу, сообщается в репортаже.

Рейс авиакомпании American Airlines из Нью-Йорка в Калифорнию совершил вынужденную посадку в Денвере. Генеральный директор компании сегодня сделал заявление.

ДУГ ПАРКЕР, генеральный директор авиакомпании American Airlines: Это было одно из худших проявлений несдержанного поведения на нашей памяти.

Источник, знакомый с деталями расследования, рассказал, что бортпроводница случайно натолкнулась на пассажира и извинилась. Вскоре после этого мужчина прошёл в хвост самолёта и дважды ударил бортпроводницу в лицо.  

ПАССАЖИР РЕЙСА: Я действительно видела, как после этого она шла по проходу, и её маска была забрызгана кровью.

Пассажиры утверждают, что речь идёт вот об этом человеке, на которого после посадки полиция надела наручники.  

ДУГ ПАРКЕР: Такого рода поведение должно прекратиться и лучшее средство для его сдерживания — настойчивое уголовное преследование.

По данным Федерального управления гражданской авиации, в этом году сообщалось о пяти тысячах случаев агрессивного поведения на борту самолёта. Многие из них были связаны с требованием о ношении масок, однако не все. Всего 216 случаев повлекли за собой вмешательство правоохранительных органов. Преступления, совершаемые в воздухе, находятся в ведении ФБР.

СТЕФАНИ ГАСК, корреспондент NBC NEWS: Вы считаете, что по этим инцидентам было достаточно привлечений к ответственности?

САРА НЕЛЬСОН, глава Ассоциации бортпроводников: Их было совершенно недостаточно. Министерство юстиции должно активизироваться в этом отношении и сделать это немедленно. Эти люди должны приземляться и отправляться в тюрьму.

Председатель профсоюза испытала это на собственном опыте.

САРА НЕЛЬСОН: Сердца всех бортпроводниц сейчас обращены к ней. Все мы стараемся изо всех сил, чтобы никому больше не пришлось столкнуться с подобным злом.

Авиакомпания American Airlines ввела для мужчины пожизненный запрет на пользование своими рейсами. ФБР ведёт расследование. Сегодня вечером авиакомпания призвала бюро предъявить подозреваемому обвинения по уголовному делу. С вами была Стефани Гаск, NBC News.

Дата выхода в эфир 29 октября 2021 года.



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