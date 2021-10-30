ТНТ выкупит права на адаптацию сериала “Итальянский человек-паук”

Телеканал ТНТ объявил, что выкупит права на съемку адаптированной версии сериала “Итальянский человек-паук”. Лицензию готова продать австралийская кинокомпания Alrugo Entertainment.

По предварительным данным, в российской версии ленты главную роль исполнит Гарик Харламов. Сейчас стороны обсуждают, насколько сценарий и антураж можно адаптировать к российским реалиям. Источник заверяет, что многое менять не придётся.

Съёмки должны начаться уже в ноябре, всего будут произведены 8 серий с ограниченным бюджетом длительностью в 42 минуты каждая. В случае успеха ленты телеканал намерен заказать второй сезон.

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