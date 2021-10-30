 

Американская Ассоциация пилотов-геев запретила своим членам выполнять рейсы в Россию

30.10.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская Ассоциация пилотов-геев запретила своим членам выполнять рейсы в Россию в связи с опасениями за их жизнь и здоровье. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Национальной Ассоциации пилотов-геев США Брайан Гамбино. 

“Повышение безопасности полётов является первой из четырёх основных задач NGPA. В ситуации, когда даже пожилые женщины, члены парламента, впадают в неистовство от изображения радуги на пачке мороженого, мы не можем быть спокойны ни за пилотов, ни за их пассажиров. Представьте, что будет, если в кабину вломится обезумевший гомофоб, увидев на форме пилота значок нашей ассоциации?” – добавляет вице-президент NGPA, капитан Трой Мерритт. 

Федеральная авиационная администрация США обеспокоена этим решением, несмотря на то, что американские компании не летают сейчас в Россию из-за пандемии коронавируса. Прежде всего там опасаются распространения этой акции на другие авиакомпании мира, что приведёт к ещё большему напряжению в и без того сильно пострадавшей отрасли. 

“Пилоты-геи пока не составляют большинства среди личного состава авиакомпаний, но, если их решение поддержат бортпроводники, Россию можно будет считать отрезанной от мирового авиасообщения. Мало нам проблем с Boeing-737-MAX, теперь ещё и это”, – опасается глава FAA Стивен Диксон. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / Последний шанс: Тихановская нашла способ переманить силовиков на сторону протестующих

21.03 / Белый дом и песочница

10.12 / Виноват коронавирус: московские власти нашли причину утечки в Сеть персональных данных заболевших москвичей

16.07 / Елизавета II выпустила собственный джин, и его раскупили за сутки

26.03 / Уровень депрессии и тревожности у матерей увеличился почти вдвое во время пандемии

18.03 / Мнение: Ясно, это со мной что-то не так.

21.02 / Мнение: Письмо: “Попробовал терапию-облако”

15.11 / Регина Тодоренко рассказала о своем отношении к поцелуям мужа с Еленой Ильиных на льду

05.07 / Кейт Миддлтон ушла на карантин после контакта с зараженным коронавирусом во время Уимблдона

05.05 / Мнение: Пенсионный возраст в Европе, легализация самозанятых и ложные объявления о работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика