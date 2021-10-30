Американская Ассоциация пилотов-геев запретила своим членам выполнять рейсы в Россию

Американская Ассоциация пилотов-геев запретила своим членам выполнять рейсы в Россию в связи с опасениями за их жизнь и здоровье. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Национальной Ассоциации пилотов-геев США Брайан Гамбино.

“Повышение безопасности полётов является первой из четырёх основных задач NGPA. В ситуации, когда даже пожилые женщины, члены парламента, впадают в неистовство от изображения радуги на пачке мороженого, мы не можем быть спокойны ни за пилотов, ни за их пассажиров. Представьте, что будет, если в кабину вломится обезумевший гомофоб, увидев на форме пилота значок нашей ассоциации?” – добавляет вице-президент NGPA, капитан Трой Мерритт.

Федеральная авиационная администрация США обеспокоена этим решением, несмотря на то, что американские компании не летают сейчас в Россию из-за пандемии коронавируса. Прежде всего там опасаются распространения этой акции на другие авиакомпании мира, что приведёт к ещё большему напряжению в и без того сильно пострадавшей отрасли.

“Пилоты-геи пока не составляют большинства среди личного состава авиакомпаний, но, если их решение поддержат бортпроводники, Россию можно будет считать отрезанной от мирового авиасообщения. Мало нам проблем с Boeing-737-MAX, теперь ещё и это”, – опасается глава FAA Стивен Диксон.

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