 

Саакашвили голодает 30-й день. Он призвал сторонников прийти на выборы, заявив, что от итогов может зависеть его жизнь

30.10.2021, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/420093432819593

30 октября в Грузии в 20 из 64 муниципалитетов проводится второй тур местных выборов.

“От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение не приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину” – заявил Саакашвили.

В своем обращении экс-президент подчеркивает, что не желает никакой должности и хочет лишь служить Грузии.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/419715259524077

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Познер: Слово «вагина» можно использовать в заголовках СМИ

21.01 / Subaru подвела итоги продаж в РФ за 2020 год

07.06 / Россия в 2020 году поставила оружия за рубеж на 15 млрд долларов

27.04 / Подросток убил родителей и брата в Киеве

22.11 / Репетиция G20 — страны БРИКC бросят вызов Западу в новом мировом порядке

27.10 / В перестрелке между силовиками в Чечне погибли два человека

28.07 / Республиканцы и демократы ведут переговоры по пакету помощи в связи с коронавирусом

07.06 / Кулеба едет в Германию поговорить об интеграции Украины в НАТО и “Северном потоке – 2”

22.11 / Суд Пенсильвании отказал Трампу в исключении поданных по почте голосов

12.08 / В Госдуме оценили слова Лукашенко о безработных протестующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика