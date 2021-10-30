 

Экономист Зубец предрек Украине дефолт: Должна обанкротиться

30.10.2021, 9:16, Разное
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Эксперт заявил, что глава государства поссорился одновременно со всеми. По его словам, отношения у Незалежной испорчены и
с простыми гражданами, и с представителями крупного бизнеса страны. Зубец добавил, что это же распространяется на Европу и США.

Экономист отметил, что поступки Владимира Зеленского запустят на Украине кризис уже зимой. Более того, он полагает, что через три-четыре года страну ждет дефолт. “Должна обанкротиться”, – считает Зубец.

России же эксперт порекомендовал сделать все, чтобы Запад не переложил на
нее ответственность за ситуацию в Незалежной. Он отметил, что Москва не должна дать повесить себе на шею расходы по восстановлению Украины.

Как писали “Дни.ру”, в последнее время граждане Украины все больше разочаровываются в своем президенте. Это видно из результатов рейтинга политика. Так, рейтинг Владимира Зеленского ранее вновь обвалился.

Напомним, в настоящее время главу государства поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко ранее заметил, что Владимир Зеленский копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.



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