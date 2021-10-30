 

Девушка показала людям уникальное кольцо, но на такое согласился бы не каждый это точно

30.10.2021, 9:08, Разное
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Девушка из США решила заказать обручальное кольцо, которое отличалось бы от тех моделей, которые представлены в большинстве магазинов. Ранее у девушке умер папа, и ей очень хотелось, чтобы отец навсегда остался рядом с ней.

Алиса решила воспользоваться услугами частного ювелира. Она заказала камень, в состав которого будет входить прах ее папы. Ювелир опубликовала процесс изготовления украшения в Тик Ток. Ролик стал популярным, его посмотрели миллионы пользователей.

@treeofhopecreations

Her “Something Blue” #ashes #daddysgirl #memorialjewelry #wedding #loss #cremains #somethingblue #ashesring

♬ You Are The Reason — Birger Heimdal

Алиса с детства мечтала, что папа всегда будет рядом с ней. В более взрослом возрасте, она желала, чтобы отец повел ее к алтарю. «Ура, теперь самый родной мужчина этой девушки сможет быть рядом в этот долгожданный день.

«Это мое кольцо, я будут носить его ежедневно. Это поможет ощущать мне тепло отца», говорит заказчица столь необычного ювелирного изделия.

Многие зрители были тронуты поступком девушки, и многие рассказали свои истории.

«Я бы очень хотела сделать нечто похожее с прахом моей мамы. Однако уже поздно»

«У меня умер сын, жаль что я сразу не подумала о таком решении»

«Это самый трогательный поступок, с которыми я встречалась в жизни»



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