 

Россиян предупредили о резкой активизации мошенников в нерабочие дни

30.10.2021, 9:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМошенники в РФ активизируются во время нерабочих дней, вероятно, в основном они будут предлагать сверхдоходные инвестиции в фондовый рынок и криптобиржи, рассказал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

Куценко пояснил, что, «учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода», передает РИА «Новости».

Так, по его словам, мошенники используют различные уловки, чтобы жертва посетила поддельный веб-сайт: распространяют электронные письма, делают обзвоны, показывают рекламные объявления. После перехода на сайт пользователю предлагают завести брокерский счет или криптокошелек и перевести туда деньги, предоставив доступ к другим счетам, включая онлайн-кошельки.

«После того как пользователь пополняет баланс, деньги попадают на счет злоумышленников, но на этом все не заканчивается. В личном кабинете симулируется рост доходности инвестиций, что побуждает пользователя довериться и перевести на счет большую сумму. Обман раскрывается, когда пользователь хочет вывести денежные средства, но у него не получается это сделать», – отметил эксперт.

У таких схем есть отличительная черта: от пользователя требуют быстро принять решение, чтобы тот не успел заподозрить подвох и проверить информацию. Предложение содержит крайне заманчивые условия: гарантии высокого роста стоимости портфеля, вывод денег без комиссии, повышенные дивидендные выплаты тем, кто в ограниченные сроки зарегистрирует счет, и т.д.

Россиянам рекомендовали соблюдать бдительность в сети, – ограничение срока принятия решения и неправдоподобно выгодные условия должны серьезно насторожить. Прежде чем начать инвестировать, следует подробно изучить тему и осознанно выбрать брокера, а не спешить воспользоваться случайным предложением в Сети.

Ранее россиян предупредили об обещающих «выплаты» в нерабочие дни мошенниках.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.08 / Помпео отметил вклад Абэ в укрепление американо-японских отношений

15.07 / Общество: РФ срочно нужен новый закон для защиты детей

20.09 / Apple выпустит две модели складных смартфонов до 2023 года

28.04 / ТКГ не смогла договориться о “пасхальном перемирии” – Гончаренко

16.05 / На Украине отец избил своих детей раскаленной кочергой

23.04 / На Олимпиадах вместо гимна России будет звучать музыка Чайковского – Олимпийский комитет РФ

21.11 / Apple соглашается выплатить 113 млн долларов компенсаций за стимулирование пользователей покупать новые устройства

15.01 / Витренко: Российские “консервы” запускают волну “возмущения” из-за моих слов о разблокировании экспорта газа из России

09.09 / “Великолепно!” Внучка Ротару показала комплекс упражнений для красивой фигуры

31.12 / Аксенов сказал, кто будет строить опреснительные установки в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика