Военный лидер Судана объяснил роспуск органов власти страны

Нарушения в переходный период и отсутствие консенсуса среди политиков стали причинами роспуска органов власти в Судане, сообщил военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Аль-Бурхан заявил, что «если мы посмотрим на политическую и социальную картину в стране, то трек переходного периода изобиловал нарушениями», партии не смогли сформировать коалицию и достичь консенсуса, «им не удалось договориться о законодательном собрании, губернаторах провинций, они даже не смогли включить политические силы», передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.

Военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума, премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест.

После отказа премьера поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан.

Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом.

Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.

В стране анонсировали появление нового премьера и cуверенного совета.

В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности.