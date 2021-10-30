Голодовку Саакашвили сочли имитацией из-за трех литров лимонада в день

Голодовка заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является имитацией, он выпивает ежедневно три литра лимонада, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Что касается имитированного голодания Саакашвили, по нашей информации, именно сегодня, в день голосования, Саакашвили планирует симулировать то, что ему якобы стало плохо, и таким образом вызвать эмоции у своих сторонников», – сообщил Кобахидзе, передает РИА «Новости».

По его словам, находящийся в заключении экс-президент выпивает по три литра лимонада в день.

«Вся тюрьма смеется над тем», – добавил Кобахидзе.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в отношении него сразу было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них политик был заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы.

1 октября 2021 года экс-президента задержали в Грузии. Он был отправлен в тюрьму Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. МИД Грузии отверг переговоры с Украиной о его передаче.

Защита потребовала перевода Саакашвили в специализированную гражданскую клинику, сообщив, что в случае госпитализации в тюремной больнице экс-президент может быть ликвидирован другими заключенными.