Как СССР объявил войну НЛО и инопланетянам

Противовоздушные силы СССР были лучшими в мире, а так как противник был кругом, советские границы на земле, на воде и в воздухе охраняли как зеницу ока.

Советские ПВО фиксировали любой летательный объект, приближавшийся к нашим границам. Те летательные аппараты, которые техника идентифицировать не могла, автоматически приписывались ЦРУ.

Согласно легенде, именно невозможность проникнуть в воздушные пределы Советского союза и дала американским спецслужбам повод для распространения слухов об инопланетянах.

Янки питали надежды, что под эти слухи можно будет запускать над территорией Страны Советов зонды и другие летательные аппараты, а советские спецслужбы заинтересуются этим и огонь по ним сразу открываться не будет.

Американцы сильно ошиблись. Советские ПВО сбивали все, что обнаруживали. И все же в СССР случился целый ряд локальных конфликтов, которые сегодня некоторые специалисты идентифицируют как столкновения с инопланетными кораблями.

Первые встречи

Впервые органы безопасности СССР отметили «свидание» с неопознанным летающим объектом 16 июня 1948 года в ходе испытательных полетов новых советских истребителей над озером Баскунчак под Астраханью.

На высоте десяти тысяч метров летчик-испытатель Апраксин увидел рядом с самолетом огромный сигарообразный объект. Определить визуально незнакомца не удалось.

После того, как пилот доложил на землю о странном сопровождающем, ему тут же был отдан приказ на перехват объекта, а при невозможности этого – на уничтожение.

Однако, Апраксину, несмотря на колоссальный опыт, выполнить задачу не удалось. Едва его МиГ приблизился к «сигаре», как из нее «выстрелил» тонкий луч света, который ослепил пилота и одновременно вывел из строя все бортовые приборы.

Тут уже было не до атаки, пилоту предстояло вручную и без всякой навигации спасти и самолет и себя. В тот раз и для истребителя и для летчика все завершилось благополучно. Но вот так везло далеко не всегда.

Спустя год то же Апраксин, и вновь на МиГе в четырех сотнях от предыдущего места опять встретился в небе с непонятным объектом – странным светящимся аппаратом.

И вновь попытка приблизиться к незнакомцу закончился для советского летчика неприятностью. На этот раз объект не только вывел из строя приборы МиГа – от неизвестного воздействия на реактивный самолет помутнело стекло в кабине пилота, а сама кабина разгерметизировалась.

В итоге лишь мастерство летчика позволило ему совершить аварийную посадку и остаться в живых. Хотя полученные травмы и отправили его на больничную койку.

Есть данные, что обоими случаями тщательно занималась специальная высокопоставленная комиссия, которая так и не назвала однозначных причин ЧП. Но по слухам, именно странность этих инцидентов заставила высоких советских чиновников отдать приказ сбивать все непонятное в пределах воздушных границ СССР.

В последующие десять лет случилось еще несколько таких же странных встреч, в которых пострадавшей стороной каждый раз оказывались советские самолеты. Выходившие из строя истребители летчики сажали где придется, или вовсе бросали машины, катапультируясь.

Не больше преуспели в уничтожении неизвестных летательных аппаратов и ПВО. Летом 1957 года неопознанный объект завис прямо над позициями советской батареи противо-воздушной обороны на Курилах. Приняв незнакомца в небе за американского или японского шпиона, командование отдало приказ его уничтожить.

Однако, против обыкновения плотный огонь результата не принес. Снаряды словно шли через этот объект, не причиняя ему никакого вреда. Позднее «тарелочка» спокойно удалилась в сторону океана.

Нам помогли инопланетяне?

Но если тогда НЛО на огонь с земли не отвечало, то в 1965 году молчать не стало. Это случилось во время войны во Вьетнаме, где советские военные специалисты обучали армию Северного Вьетнама стрельбе из ракетно-зенитных комплексов С-75.

Батареи орудий защищали небо над столицей Вьетнама Ханоем и по большей части располагались в нескольких десятках километров от города, окружая его плотным кольцом.

Правда, зенитчикам приходилось часто менять позиции после того, как их с неба засекали американские самолеты-разведчики. Ведь после этого можно было ожидать бомбардировщики.

Один из советских военных специалистов рассказывал, что однажды над только что передислоцировавшейся батареей вьетнамских ПВО появился огромный тёмный диск диаметром около 300 метров.

Он висел на высоте всего в полтора километра, и он представлял из себя идеальную мишень для наших орудий. Однако, десяток ракет «земля – воздух» словно ушли в никуда – диск как висел, так и продолжал висеть в небе. И дело не в том, что зенитчики промахивались. Все ракеты шли в цель, но на подлете к объекту неожиданно взрывались.

А позднее из диска показался тонкий луч света, который, подобно молнии попал в батарею, и мгновенно вывел из строя все комплексы.

Кстати, уже потом станет известно, что навещали НЛО и американские военные объекты. Например, «тарелка» летом 1966 года прилетела на военную базу американцев в Нячанге. Объект завис над базой на высоте 150 метров. На земле в это время выключился свет, отказали генераторы и отключились все средства связи. Солдаты были в панике, офицеры ожидали уничтожения объекта, но через несколько минут «тарелка» вдруг развернулась и улетела.

А в 1968 году два патрульных американских катера обнаружили возле себя уже сразу два НЛО. По ним открыли огонь, но вместо того, чтобы поразить неприятеля, американские моряки странным образом повредили огни катера друг друга.

Позднее и ветераны войны во Вьетнаме признавались, что не раз видели в джунглях неких серых человечков, в которых невозможно было попасть даже с нескольких метров.

С учетом того, что в американской армии тогда буйным цветом цвела наркомания, этим показаниям вряд ли есть большая вера. Тем не менее, это говорил не один, и не два солдата. В архивах десятки свидетельств встреч с инопланетянами.

И, между прочим, одна из конспирологических американских версий гласит: победа осталась за вьетнамцами и СССР потому, что им… помогали инопланетяне!

Трагедия над Средней Азией

Следующая встреча советских военных с «космическими пришельцами» относится к 1976 году. Тогда на одном из полигонов на Урале в ходе испытаний новых ракет над секретной территорией неожиданно завис огромный шар радиусом в полкилометра.

Был отдан приказ объект сбить, но задачу выполнить не удалось. Повторялась ханойская ситуация – ракеты взрывались на подлете к шару, не причиняя ему никакого вреда.

Но если тогда все закончилось благополучно, ибо неизвестный объект просто улетел, то через три года в Туркмении не обошлось без трагедии.

Тогда над одним из секретных военных аэродромов неожиданно появилось некое небесное «тело», напоминающие сигару длиной около двухсот метров.

На перехват тут же были брошены два истребителя, при виде которых «сигара» развернулась и устремилась к афганской границе. Чтобы не дать нарушителю уйти, пилоты получили приказ на уничтожение.

Две пущенные ракеты ушли на цель, потом был взрыв и… ничего дальше. Почему ракеты взорвались, было не понятно. Ведь «сигара» целой и невредимой уходила от преследования. Потом резко набрала скорость и исчезла в горизонте.

Однако, на аэродром вернулся лишь один из двух самолетов. Второй слово расстворился в воздухе.

Масштабные поиски пропавшего самолета были организованы тут же, но спасателям не удалось обнаружить ни обломков истребителя, ни самого пилота.

Переломный момент

Переломным моментом в этих странных «звездных войнах» стал 1980 год. В середине апреля ПВО под Свердловском обнаружили четыре неизвестные цели, под которыми заподозрили американские автоматические дрейфующие аэростаты с аппаратурой для создания помех.

С двух аэродромов на перехват нарушителей выдвинулись четыре истребителя МиГ. Любопытно, но истратив почти весь запас топлива, пилоты так и не смогли догнать ни одну из целей. Хотя известно, что аэростаты с такой скоростью не летают.

Чтобы непиятель не скрылся безнаказанно за границей, один из его преследователей выпустил ему вслед две ракеты. И вроде бы как попал в один из объектов, после чего оставшиеся еще больше увеличили скоость и в считанные мгновения скрылись за горизонтом.

Удивительно, но поразивший одну из целей пилот позднее будет уверять, что это не он сбил неприятеля. Он еще только готовился к пуску ракет, когда непонятный дискообразный объект был поражен другим летательным аппаратом сигарообразной формы.

Как бы там не было, но неизвестный объект был сбит и упал на советской территории. А значит, кровь из нос его необходимо было найти. Его и нашли – в тайге. Выставили оцепление, после чего об инциденте было доложено на самый верх, в том числе, председателю КГБ СССР Юрию Андропову.

Уже на следующий день в Свердловске приземлился специальный самолет из Москвы, после чего важных столичных гостей на вертолете доставили к месту падения объекта. Еще на подлете стало понятно, что на земле лежит вовсе не аэростат. На склоне сопки виднелся большой дискообразный объект.

Но когда москвичи и сопровождавшие их военные спешились и пошли к месту падения объекта, начали твориться непонятные вещи. Все, включая солдат из оцепления, были одеты в костюмы химзащиты. Но, несмотря на это, многие почувствовали себя плохо. У кого-то стали кружиться головы, кого-то рвало, у кого-то начались судороги по всему телу.

Тем не менее, бойцы сумели найти люк на нижней части диска, но далеко внутрь пройти не смогли. Те, кто находился в авангарде, стали падать в обморок.

Однако, внутрь все равно проникнуть удалось, после чего оттуда на поверхность вынесли тела двух пилотов, котоые оперативно закупорили в специальные свинцовые контейнеры и увезли. Их дальнейшая судьба осталась неизвестной.

Дело в том, что результаты тех исследований были строго-настрого засекречены. Но, судя по всему, что там ученые нашли необычное – не американское.

Ведь именно тогда все советские части ПВО получили инструкции не сбивать неопознанные летательные аппараты до тех пор, пока не станет ясно, что это земные аппараты.

Вот так Советский союз первым предложил инопланетянам мир. И, судя по тому, что больших громких инцидентов не было, гости из другой галактики это предложение приняли.