 

В Украине третьи сутки подряд фиксируют более 26 тыс. новых случаев COVID-19

30.10.2021, 8:34, Новости дня
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Среди заболевших – 1643 ребенка и 379 медработников. Согласно информации на сайте Минздрава, больше всего новых случаев заражения – в Днепропетровской (2280), Одесской (1973) и Львовской (1880) областях. 

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончался 541 пациент, с начала эпидемии – 67 393. 

За все время эпидемии в стране подтвердили 2 904 872 случая COVID-19, выздоровели 2 430 944 пациента, в том числе вчера – 9449. 

Госпитализировали 29 октября 5305 человек с коронавирусом. Согласно информации системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, продолжают болеть около 400 тыс. украинцев. 

Уровень суточной заболеваемости сегодня на утро близкий к рекордному – больше новых случаев за день фиксировали только 28 октября – 26 870. Днем ранее, 27 октября подтвердили 26 тыс. случаев инфицирования также подтвердили 26 071 случай заражения. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1984072161755879

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса “Дельта”, которая считается еще более заразной, чем сама “Дельта”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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