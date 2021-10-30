Мать Саакашвили – сыну: Ты очень креативный и всегда находил выход. Я очень верю в эту твою способность

“Он очень креативный человек. Он всегда находил выход. И всегда в конце концов все получалось. Я очень верю в его разум и в эту его способность. Когда экстремальная ситуация – он особенно мобилизованный и очень редко совершает ошибки”, – сказала Аласания.

Она призвала его в этот момент “немножко, чуть-чуть” подумать о себе.

“Мне, конечно, очень нравится, что за свою страну он готов отдать жизнь. Но для меня как матери очень важно, чтобы он все-таки был жив. И здоров. Очень важно”, – отметила Аласания.

В этом же интервью она обратилась к нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили и напомнила, что именно во времена президентства Саакашвили она вернулась в Грузию (Зурабишвили родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов), а также поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за поддержку ее сына.

“Я знаю, что он сейчас очень помогает моему сыну из Украины. Спасибо ему за это”, – сказала Аласания.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. Последние годы он жил в Украине, у политика есть украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 29-й день. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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