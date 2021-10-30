 

Ученые: гибель Вселенной может произойти раньше, чем погаснет Солнце

30.10.2021, 8:35, Разное
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Астрономы утверждают, что судьба нашей Вселенной зависит от ее геометрических свойств, а также от темной энергии, которая приводит к ее расширению.

Недавно европейские исследователи перенесли дату прекращения существования Вселенной на 2,8 миллиарда лет ближе. Считается, что очередной Большой взрыв должен положить конец существованию Вселенной.

Ученые: гибель Вселенной может произойти раньше, чем погаснет СолнцеПо мнению исследователей, время существования Вселенной сократилось почти в 10 раз.

Стоит отметить, что в конце должен произойти взрыв, в результате которого плотность темной энергии начнет бесконечно увеличиваться. Расширение Вселенной продолжится с возрастающей скоростью.

Чтобы определить дату смерти Вселенной, ученые проанализировали информацию о существующей скорости ее расширения. Что интересно, по мнению астрофизиков, Солнце погаснет примерно через 6 миллиардов лет.

Напомним, ранее астрофизик Бруно Бренто вместе с учеными из Ливерпульского университета (Великобритания) предположили, что породившего нашу Вселенную Большого взрыва не существовало. Ученые убеждены, что у Вселенной вообще не было начала, а значит, она существовала всегда.



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