 

Эксперт Митрахович о “Северном потоке – 2”: России нужно решать собственные проблемы

30.10.2021, 8:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он отметил, что проблемы с введением его в эксплуатацию больно бьют по экономике Европы. При этом эксперт подчеркнул, что нашу страну должно волновать другое.

“России нужно
решать собственные проблемы”, – заявил Станислав Митрахович. Он добавил, что политическая и экономическая аргументация заявки по “Северному потоку-2” – понятны.

Эксперт констатировал, что европейцы не смогут тянуть больше чем до лета, передает “Общественная служба новостей”. Он заявил, что в настоящее мы ждем решения, после чего проект запустят на определенную мощность. Затем стартует процесс его вывода из-под антимонопольного регулирования.

Напомним, ранее глава Центра анализа и стратегий Игорь
Чаленко рассказал о
планах Украины значительно увеличить поставки дров в Европу. По его словам, среди стран ЕС по количество лесов Незалежная находится в топ-10.

Как писали “Дни.ру”, недавно глава “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко предложил увеличить транзит газа через свою ГТС в Евросоюз до 55 миллиардов кубометров на специальных условиях. Он уточнил, что эти объемы соответствуют мощности “Северного потока – 2”, а также допустил снижение транзитных тарифов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / Ученые подсчитали вероятное количество развитых цивилизаций в Млечном пути

26.09 / Мнение: США помогут Украине подвергнуть репрессиям пользователей «ВКонтакте»

19.09 / Явка на электронном голосовании в Москве составила 96,5%

03.08 / Мнение: Россия высылает эстонского дипломата

07.07 / Мнение: Письмо: “Он очень хороший”

19.04 / Мнение: Сериал “Красавцы”

10.06 / Стилисты запрещают, а вы заправьте. Что сделать с футболкой, чтобы скрыть живот

08.01 / Мнение: Медведь Руперт

20.05 / Поведение американских журналистов удивило Лаврова

24.06 / Розмарин, тмин и не только: как ускорить рост волос травами и специями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика