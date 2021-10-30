Эксперт Митрахович о “Северном потоке – 2”: России нужно решать собственные проблемы

Он отметил, что проблемы с введением его в эксплуатацию больно бьют по экономике Европы. При этом эксперт подчеркнул, что нашу страну должно волновать другое.

“России нужно

решать собственные проблемы”, – заявил Станислав Митрахович. Он добавил, что политическая и экономическая аргументация заявки по “Северному потоку-2” – понятны.

Эксперт констатировал, что европейцы не смогут тянуть больше чем до лета, передает “Общественная служба новостей”. Он заявил, что в настоящее мы ждем решения, после чего проект запустят на определенную мощность. Затем стартует процесс его вывода из-под антимонопольного регулирования.

Напомним, ранее глава Центра анализа и стратегий Игорь

Чаленко рассказал о

планах Украины значительно увеличить поставки дров в Европу. По его словам, среди стран ЕС по количество лесов Незалежная находится в топ-10.

Как писали “Дни.ру”, недавно глава “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко предложил увеличить транзит газа через свою ГТС в Евросоюз до 55 миллиардов кубометров на специальных условиях. Он уточнил, что эти объемы соответствуют мощности “Северного потока – 2”, а также допустил снижение транзитных тарифов.