День Осия Колесника: народные приметы 30 октября

30 октября называется также Осием Осенним или Осием Грязником, так как за окном в этот день как правило грязь и ненастье. Считалось, что в эту пору осень подходит к своему логическому завершению, и начинается зима. Народ активно к ней готовится.

ИСТОРИЯ

30 октября 2021 года отмечается день памяти пророка Осия, который был первым из двенадцати меньших пророков Господа. По преданию, Осий жил в царстве Израильском в IX веке. В ту пору многие люди перестали вспоминать единого бога и стали жить по языческим правилам. Осий проповедовал христианство и обращал людей к Богу. Он разоблачал веру язычников. Осий предрек Израильскому царству набег ассирийцев в наказание за отсутствие веры. Также он предрек рождение богомладенца за тысячу лет до появления на свет Иисуса.

ТРАДИЦИИ и приметы

В народе святого пророка Осия считают покровителем лошадей, упряжек и повозок. Верующие молятся этому святому о благополучной дальней дороге и сохранности транспорта.

Если 30 октября кошка беспробудно спит, это к теплу. Если гусь машет крыльями, ожидайте дождь. Если рыбки повыскакивали из аквариума, к ненастью. Если солнце садится за тучу, к непогоде на следующий день. Красная луна к ветру. Если же на небе белый и почти прозрачный месяц виден на ясном небе 30 октября – это к резкому наступлению заморозков.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА