 

ВМС США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

30.10.2021, 8:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВМС США провели в Промонтори, штат Юта, вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты, говорится в заявлении.

«Программы стратегических систем ВМС успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени», – приводит текст сообщения ВМС США РИА «Новости».

Первые испытания первой ступени прошли в мае. Вторую ступень испытали в августе. Первая ступень твердотопливного двигателя станет частью новой ракеты, полезной нагрузкой для которой будет гиперзвуковой планируемый блок – все вместе это образует гиперзвуковую ракету.

В прошлую пятницу Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от РФ и Китая в «гиперзвуковой гонке». При этом в сентябре Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) заявляло, что Соединенные Штаты якобы успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие («Авангард») уже находится на боевом дежурстве. Кроме того, в начале октября Военно-морской флот РФ провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Ранее ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота.



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