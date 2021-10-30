 

В Германии призвали исключить Польшу из Евросоюза

30.10.2021, 8:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНемецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не должна тратить «ни злотого» на штрафы, наложенные ранее Европейским судом.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

«Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения – как некоторые уже упоминали здесь – кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него. Наверное, все захотят туда вернуться. Но не обязательно брать их всех», – сообщил пользователь Ulrich.

«Польше нет места в Евросоюзе – пора этой стране покинуть ЕС», – выразил мнение Broko.

«Каждый день, когда Польша не платит, не выплачивает деньги и ЕС. Посмотрим, как долго это сможет продолжаться», – предложил Golden_Feta.

«Учитывая суммы, которые Польша получает от ЕС каждый год, эти «штрафы» – пшик, о котором вряд ли стоит упоминать. ЕС должен перекрыть денежный кран в Польшу, пока польское правительство считает, что правила ЕС к ним не применяются», – призвалHenning.

«Такие друзья нам не нужны. Больше никаких денег в Польшу», – сообщил другой пользователь.

«Это уже смешно. Польское правительство не считается с правилами ЕС, но все же настаивает на «коронавирусных» выплатах. Что дальше?» – задался вопросом Dominicus_MUC.

«Поляки должны платить не злотыми, а евро. Но серьезно: возникает ощущение, что поляки больше хотят быть вне ЕС. И что все их разговоры и действия – всего лишь предвестники выхода из Евросоюза. Добровольно вступив в ЕС, они сами подчинились определенным правилам. Это включает в себя признание институтов ЕС, таких как Европейский суд. Они заключили международные договоры. Либо вы придерживаетесь этого, либо вы последовательны и покидаете ЕС», – подытожил GFuchs.

В прошлую пятницу Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, после этого глава Европарламента Давид Сассоли призвал заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия отреагирует на решение КС Польши. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения властями республики решений по судебной реформе.



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