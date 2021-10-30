Прокуратура решила проверить сообщения о загрязнении бухты на Камчатке

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30.10.2021, 8:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКамчатская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию, появившуюся в соцсетях, о якобы загрязнении акватории Авачинской бухты, информирует пресс-служба ведомства.

Ведомство проверит соблюдение природоохранного законодательства, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что неизвестные токсины были обнаружены учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при оценке экологической обстановки в районе массовой гибели гидробионтов осенью 2020 года.

Напомним, тогда Следственный комитет рассматривал природную причину в качестве основной версии загрязнения.

Росприроднадзор провел около 5 тыс. исследований места экологической катастрофы на Камчатке, но не обнаружил техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.



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