 

Официантки пожаловались в Тик Ток на новую форму, она их не устраивает, ведь она слишком короткая — и это правда перебор

30.10.2021, 8:06, Разное
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Официантки одного из популярных ресторанов недовольны формой, которую не так давно им выдало руководства.

Новый формат удивил девушек. Теперь клиентов обслуживать придется в очень коротких шортиках, которые похожи на нижнее белье. Такая новинка понравилась не всем сотрудницам.

Дресс-код введен в заведение в начале октябре. Но официантки так и не смогли справиться с негодованием, показав, чем отличается новая одежда от старой.

Девушки говорят о том, что итак все было откровенно, а теперь нечто из ряда вон выходящее.

Одна из девушек ведет свой собственный блок на площадке Тик Ток. Она решила поделиться новшеством и сняла короткий ролик и продемонстрировала, насколько короткие шорты – он даже не скрывают ягодицы.

«Я работают здесь около года, и я недовольна такой униформой. Шорты можно сравнить с нижним бельем – они абсолютно ничего не скрывают. Но вероятно, эта проблем моя и решить ее не получится, пока руководством не решится отказаться от нововведения».



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