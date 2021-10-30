В Рыбинске открыли четвертый выездной пункт вакцинации

30.10.2021, 8:14, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

С 29 ноября любой желающий может вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции в здании продуктового гипермаркета «Макси» по адресу улица Фурманова, 4.

Пункт вакцинации располагается сразу при входе в гипермаркет. Приём на прививку идёт без предварительной записи. Медики используют двухкомпонентную вакцину «Спутник V» и «Спутник Лайт». Посетителям с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

– Мы составили график работы прививочного пункта в «Макси» до 8 ноября. 30 и 31октября кабинет будет вести прием с 12:00 до 18:00. 1, 2 и 3 ноября ждём рыбинцев на вакцинацию с 13:00 до 19:00. 4, 5, 6 и 7 ноября — с 12:00 до 18:00 , — рассказал главный врач больницы № 2 им. Пирогова Михаил Цветков.

Это четвёртый выездной пункт вакцинации, который открылся в Рыбинске.

В дни с 30 октября по 7 ноября, объявленными указом президента нерабочими, лечебные учреждения продолжат работу по вакцинации населения. Будут работать кабинеты в поликлиниках и выездные пункты в торговых центрах.

Графики

Поликлиники городской больницы №1:

50 лет ВЛКСМ, 54 – 01, 02, 03 и 06 ноября – с 9 до 12.

ул. Кулибина, 18 – 01, 02 и 03 ноября – с 8 до 13, 05 и 06 ноября – с 8 до 12

ул. Свободы, 4а – 01, 03 и 08 ноября – с 10 до 12, с 13 до 16, 02 ноября – с 10 до 12, 04, 05, 06 и 07 ноября – с 8 до10

ул. Зои Космодемьянской, 2а – 01, 02, 03 и 08 ноября – с 8 до 14, 05, 06 и 07 ноября с 8 до 10

Прививочный пункт в ТЦ «Виконда» ( ул. Бабушкина, 29) работает ежедневно, без выходных, с 12 до 20 часов без предварительной записи

Поликлиника горбольницы №2 (ул. Горького, 58, каб. 205) – 30 октября, 05и 06 ноября – с 8 до 12, 01 и 03 ноября – с 8 до 18, 02 ноября – с 8 до 15, 31 октября, 4 и 7 ноября – с 9 до 12

Без предварительной записи:

Выездной пункт вакцинации в ТЦ «Макси» (ул. Фурманова, 4) – 30, 31 октября, 04, 05, 06 и 07 ноября – с 12 до 18, 01, 02, 03 ноября – с 13 до 19

Поликлиника им. Семашко, прививочный кабинет в поликлинике (ул. Гоголя, 13) – 30, 31 октября, 04, 05, 06 и 07 ноября – с 10 до 12, 01, 02 и 03 ноября – с 9:30 до 17:30

ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) – 30, 31 октября, 04, 05, 06, 07 ноября – с 12 до 15, 01, 02, 03 ноября – с 15:30 до 18

МФЦ «Мои документы» (пр. Генерала Батова, 1) – 30, 31 октября, 04, 05, 06 и 07 ноября – выходной, 01, 02, 03 ноября – с 12 до 15

Вакцинация на пунктах вакцинации проводится без записи, в прививочном кабинете по талонам:

Поликлиника горбольницы №3 (ул. Черняховского, 14, 4 этаж, каб. 416) – 30 и 31 октября, 04, 05, 06, 07 ноября – с 9 до 12, 01, 02 и 03 ноября – с 9 до 15. Возможна запись через портал госуслуг, а также без предварительной записи

Прививочный кабинет взрослой поликлиники горбольницы №4 (ул. Цимлянская, 3) – 30 октября – с 8 до 16, 31 октября , 4 и 7 ноября – с 8 до 12, 01 и 02 ноября – с 8 до 19, 03 ноября – с 8 до 18, 05 и 06 ноября – с 8 до 14. Обратиться на вакцинацию против коронавирусной инфекции и гриппа можно ежедневно без записи. Телефон регистратуры 200-033

Работа поликлиник:

30 октября, 1, 2, 3 ноября – по обычному режиму

4 ноября – не рабочий день

5, 6 ноября – по графику субботы

7 ноября – выходной