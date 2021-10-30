Боевики на Донбассе ранили пятерых украинских военных, ВСУ открыли ответный огонь – штаб ООС

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook 30 октября.

Оккупанты вели обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелецкого оружия и минометов 82-го калибра. Кроме того, сбрасывали с беспилотника гранаты ВОГ-17.

“В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное. Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, – сообщили в штабе.

По состоянию на 17.00 29 октября было известно о троих раненных бойцах Вооруженных сил Украины.

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не фиксировали, говорится в сводке.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1229464324212848

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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