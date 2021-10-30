Дыра-патриотизм

Как относиться к нашим брешам, прорехам и пробоинам.

Петр Саруханов / «Новая газета»

До чего же знакомая позиция: пятки вместе, носки дырявые.

Черт знает, что за носки нынче пошли — некоторые до первой стирки не выдерживают, большой палец в дырку высовывается. С кем угодно может такое случиться. Многие еще не забыли, наверное, как банкир с мировым именем снял ботинки при входе в турецкую мечеть. Тому, кто не видел фото с места события, суть конфуза можно объяснить на пальцах.

По части решения этой мировой проблемы у меня была надежда только на японцев. «Неужели? — говорил я сам себе (больше никто такое слушать не стал бы). — Неужели эти находчивые ребята, которые додумались до скоростного поезда, караоке-машины и лапши быстрого приготовления, не найдут выхода в случае с предательски ненадежными носками?» И они нашли. Вот, пожалуйста, дизайнер Такаюки Фукудзава представил концепцию носков, у которых уже с прилавка магазина имеется дырка для большого пальца. Она аккуратно обметана и вполне симпатично выглядит. В результате остроумного решения получились этакие носки-босоножки.

И тут нам надо не зевать, а немедленно позаимствовать эту дырку, как и караоке с лапшой. Причем в наших условиях носки будут лишь частным случаем замечательной идеи. Мало ли где у нас дыры? Да везде. Они бросаются в глаза, носят произвольный и хаотичный характер и нуждаются в упорядочивании и обрамлении. Здесь, даже не задумываясь, кто-нибудь вставит реплику про знаменитую дырку в космическом корабле «Союз МС-09». Да уж, веселенькая была история. Всей страной месяцами спорили, откуда у корабля дырочка в правом боку. И снился нам не рокот космодрома, а злоумышленник, дырявящий обшивку «Союза». А ведь, зная наши порядки, конструкторы могли все это предусмотреть.

Представьте, подкрался некто с дрелью, а дырка уже есть. Красиво обрамленная чеканкой или гравюрой. Вот и всё. И никакого шума в прессе. Кораблю — мягкой посадки, а лиходей, чуть не угодивший под статью о повреждении чужого имущества, пусть радуется, что посадки избежал.

Но космос — это далеко и не всех касается. Возьмем что-то поближе, допустим, водопровод. Как его старательно ни прокладывай, он все равно будет прорываться, затапливать дворы, и жильцам ближайших домов, взволнованно звонящим в аварийные службы, нечем будет запить таблетку, чтобы успокоиться. Ну, вы уже догадались:

заранее проделанная дырка в трубе, наверняка избавит от прорыва в другом месте. И пусть протекает там, где удобнее копать и откачивать.

Или вот «Дыры электронного голосования» — такой заголовок встречался в СМИ после недавних выборов в Госдуму. Чего уж тут хорошего? Не на пустом же месте возник скандал с подведением итогов в Москве. В столице долго тянули с оглашением результатов, много раз пересчитывали голоса в избирательной комиссии и в общественном штабе по наблюдению за выборами. Потом были уличные акции протеста. В борьбе задело коммунистическую партию, и безобидные с виду депутаты от КПРФ принялись чертить фломастером на ватмане: «Нет электронному лохотрону». Тут сразу в двух словах слышится «трон», но это случайность: на него нынешние коммунисты на зарплате вовсе не покушаются.

Ну, так вот, дыры в нашем голосовании, каким способом его ни проводи, обязательно найдутся. И вместо того, чтобы ночами пересчитывать голоса, а днем писать жалобы и бессмысленно митинговать, проще разрешить ненаказуемое приписывание такой-то партии такого-то количества голосов. Все равно результат будет в ее пользу, а тут и наблюдатели отдохнут, и ОМОН расслабится.

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Дыра так дыра — можно разрешить желающим голосовать по нескольку раз и не только за себя. Молодым коммунистам могу рассказать, как успешно это делалось, когда у власти были их предшественники. В ту пору мне никак не удавалось проголосовать за единственного в бюллетене кандидата, и надо объяснить, почему. В день выборов я любил подольше поспать, а моя хозяйственная жена бежала на избирательный участок к его открытию — все знали, что там организуют буфетное изобилие. В начале девятого она уже возвращалась с банкой сгущенки или бычков в томатном соусе и сообщала мне, что проголосовала и за меня тоже. Даже без моего паспорта. Такое вполне допускалось. В условиях социалистической демократии она, пожалуй, могла проголосовать и за весь наш подъезд.

И ничего. Никто не заявлял, как нынче Геннадий Зюганов, что власть мухлюет и халтурит. Наоборот, все патриотично отзывались о тогдашней избирательной системе и о тогдашнем государственном строе со всеми его марксистско-ленинскими дырами.

Системы могут меняться, и дыры тоже. За исключением разве что неблагоустроенных населенных пунктов, о которых принято говорить: «Это такая дыра!». С теми ничего не поделаешь, они веками живут без газа, водопровода, теплого туалета, фитнес-клуба и спа-салона. А ко всем остальным дырам легко изменить отношение и с гордостью объявить, что они у нас самые круглые в мире или самые глубокие. И, как облагороженные дырки в японских носках, перестанут нас огорчать даже дыры в бюджете — хоть городском, хоть семейном. А дырка от бублика, которую мы нередко получаем после завершения грандиозных государственных программ, будет казаться нам незаменимым десертом к чаю.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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