 

В пригородах Вашингтона усилили меры безопасности из-за угрозы терактов

30.10.2021, 7:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПолиция штата Вирджиния усилила присутствие на ключевых объектах в прилегающих к американской столице районах из-за потенциальной угрозы со стороны террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщили источники телеканала CBS.

По имеющимся у источников телеканала сведениям, правоохранительные органы получили предупреждение о потенциальной угрозе для торговых центров в пригородах Вашингтона, передает ТАСС.

«Мы усилили присутствие полиции по всему округу, в том числе на главных транспортных магистралях, транзитных узлах, в торговых центрах», – сообщил начальник полиции округа Фэйрфакс, расположенного к югу от американской столицы, Кевин Дэвис.

Согласно у телеканала информации, усиленные меры безопасности будут действовать по меньшей мере в эти выходные дни, когда в США отмечают праздник Хэллоуин, а также в преддверии губернаторских выборов в Вирджинии, которые пройдут 2 ноября.

Напомним, в среду глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о маскирующихся под афганских беженцев террористах.

В сентябре директор ФБР Кристофер Рей заявлял, что террористические группировки ИГ* и «Аль-Каида*» (обе запрещены в России) планируют осуществить масштабные теракты на территории Соединенных Штатов. В том же месяце спецслужбы США выявили «подозрительных» афганцев среди эвакуированных беженцев. Как сообщали американские СМИ, власти США опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты завершили вывод войск из Афганистана 30 августа. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что США якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Позже он сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно».

Напомним также, в конце августа глава МИД РФ Сергей Лавров призывал не допустить превращения Афганистана в прибежище террористов. 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. В администрации Байдена отвергли предположение о возможности терактов в США.



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