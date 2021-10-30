На Украине возмутились триллионной прибылью Газпрома

Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил возмущение в связи с тем, что прибыль Газпрома за девять месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей.

Как следует из отчета компании, опубликованного в пятницу, чистая прибыль Газпрома по РСБУ за первые три квартала 2021 года составила 1,055 трлн рублей против убытка в 558,226 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 53,6%, до 4,215 трлн рублей. Себестоимость продаж составила 1,992 трлн рублей, увеличившись на 9,1%, передает РИА «Новости».

«Газпром поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев», – написал Макогон в своем Facebook.

При этом он выступил с утверждением, что сверхприбыль российской компании якобы была получена «за счет европейских потребителей». Глава компании-оператора ГТС Украины также обвинил Газпром в росте цен на газ в Европе якобы из-за «злоупотребления доминирующим положением и создания искусственного энергетического кризиса».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал чушью звучащие в Европе обвинения в адрес РФ в свете ситуации с ростом цен на газ. Он также отметил, что «желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много».

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».