 

На Украине возмутились триллионной прибылью Газпрома

30.10.2021, 7:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил возмущение в связи с тем, что прибыль Газпрома за девять месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей.

Как следует из отчета компании, опубликованного в пятницу, чистая прибыль Газпрома по РСБУ за первые три квартала 2021 года составила 1,055 трлн рублей против убытка в 558,226 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 53,6%, до 4,215 трлн рублей. Себестоимость продаж составила 1,992 трлн рублей, увеличившись на 9,1%, передает РИА «Новости».

«Газпром поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев», – написал Макогон в своем Facebook.

При этом он выступил с утверждением, что сверхприбыль российской компании якобы была получена «за счет европейских потребителей». Глава компании-оператора ГТС Украины также обвинил Газпром в росте цен на газ в Европе якобы из-за «злоупотребления доминирующим положением и создания искусственного энергетического кризиса».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал чушью звучащие в Европе обвинения в адрес РФ в свете ситуации с ростом цен на газ. Он также отметил, что «желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много».

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.05 / Xiaomi создала самый тонкий в мире робот-пылесос

06.09 / Газпром не стал бронировать мощности ГТС Украины

04.11 / Японские ученые объяснили механизм смены магнитных полюсов Земли

15.09 / Глава Николаевской ОГА госпитализирован с COVID-19

06.03 / Японцы высказались «за» использование «Спутника V»

27.08 / Зеленский обсудил с замгоссекретаря США Биганом финансовую и военную поддержку и пандемию коронавируса

27.10 / Путин предложил НАТО взаимный отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе

08.07 / Военные эксперты оценили подозрения в адрес Сафронова в работе на спецслужбы Чехии

15.10 / В Украине число умерших от COVID-19 превысило 60 тыс.человек

20.05 / Посол Украины пригрозил Германии пересмотром примирения двух стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика