 

Союзники призвали США не исключать упреждающий ядерный удар по России

30.10.2021, 7:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоюзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Соединенных Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России, сообщили источники британской Financial Times.

Как отмечает издание, ядерная политика США со времен Холодной войны остается «намеренно расплывчатой». В соответствии с ней Соединенные Штаты теоретически могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому союзники Вашингтона чувствуют себя защищенными, находясь под американским «ядерным зонтиком», передает РИА «Новости».

Издание напоминает, что сейчас администрация президента США Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года. По словам осведомленных источников, США разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в их ядерной политике. Большая часть отрицательно оценили любые перемены в этой области.

Согласно имеющимся у издания данным, к противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу «единственной цели», при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. По мнению ряда лиц, этот принцип не повысит стабильность, а только «придаст смелости» Москве и Пекину. «Это будет огромным подарком для Китая и России», – приводит издание слова неназванного европейского чиновника.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.

В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания РФ средства военного характера, в том числе атомное оружие. В понедельник атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании РФ провоцируют напряженность в Европе.



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