Мнение: О России под прицелом: ВВС США готовятся топить российский флот?

В эти планы, словно вытащенные из нафталина «холодной войны», сейчас довольно сложно поверить. Не в прошлом веке живём! Может, это вообще наполовину фейк, как и раскрученный коммунистической пропагандой пресловутый план «Дропшот»? Он ведь разрабатывался исключительно как возможный ответ на тот случай, если бы #СССР захотел двинуть Красную Армию в Западную Европу, а представлялся как агрессивное намерение США разрушить Советский Союз…

Но вроде бы источник солидный, до примитивной пропаганды не опускающийся…

Американский журнал «Форбс» выдал сенсационный план по новому использованию ВВС #США стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer против российского ВМФ.

От срока службы бомбардировщиков ВВС США B-1 сорокалетней давности осталось немного, – пишет издание. – За следующее десятилетие им на замену придут новые бомбардировщики-невидимки B-21. Однако уже ясно, чем B-1 будут заниматься в последние годы службы — нести невидимые противокорабельные ракеты, чтобы угрожать флотам противника. За последние годы масштабные учения над Чёрным морем подчеркнули новую роль ударного бомбардировщика с поворотным крылом.

В начале октября четыре B-1 из 7-го бомбардировочного крыла были переброшены с базы ВВС Дайс в Техасе на базу Королевских ВВС в Фэрфорде. 19 октября в предрассветной мгле два бомбардировщика с кодовыми названиями Dark 01 и Dark 02 отправились в 12-часовой полёт. Они пролетели над Северным морем, пополнив свои топливные баки благодаря как минимум одному KC-135 ВВС США с базы Королевских ВВС Милденхолл, а затем полетели на юг к Чёрному морю.

Чёрное море стало гораздо опаснее после российского вторжения в #Крым в 2014 году. С тех пор полуостров превратился в настоящую крепость на юго-восточном фланге НАТО. Кремль отправил в Крым корабли, истребители и ракеты. Корабли НАТО и самолеты-разведчики бороздят международные воды и воздушное пространство, следя за развитием событий. В военное время Черное море превратится в тир. И B-1 могут стать лучшими стрелками.

В 2017 году B-1 первым из самолетов ВВС США был переоборудован под новую противокорабельную ракету большой дальности (LRASM) — невидимый боеприпас дальностью 480 километров с высокотехнологичной многорежимной головкой самонаведения (ГСН). Таких ракет стоимостью 3 миллиона долларов каждая B-1 может нести 24 штуки. Пара B-1 может выпустить по Балтийскому флоту России 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе.

Сейчас B-1 регулярно отрабатывают удары LRASM. В ходе боевого вылета 19 октября два бомбардировщика пролетели через международное воздушное пространство над Чёрным морем. В ответ на перехват поднялась пара истребителей Су-30 ВМФ России из Крыма. Истребители летели бок о бок, а бомбардировщики пополняли баки. «Нарушение государственной границы Российской Федерации недопустимо», — заявили в Кремле. Однако проникнуть в российское воздушное пространство экипажи B-1 даже не пытались. А в военное время в этом и подавно не будет никакой нужды. Благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства #НАТО, – резюмирует «Forbes».

Возможно, такие статьи – всего лишь элемент психологической войны. Но что будет, если у кого-то из участников однажды не выдержат нервы?

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