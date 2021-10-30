МВД: в Саратовской области нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина

Ранее депутат говорил, что просто нашел тушу лося.

Сотрудники полиции обнаружили два чехла от охотничьих ружей на месте раздела туши лося в Саратовской области, где был задержан депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Об этом сообщили в местном управлении МВД.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

«В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет», — заявили там. Документ был выдан на имя Рашкина.

Сегодня СМИ сообщили, что Рашкина задержали в Саратовской области с мертвым лосем в машине. По словам собеседника ТАСС, по предварительным данным, он находился за рулем в нетрезвом состоянии, а в багажнике его машины была туша лося. Сам Рашкин утверждал, что просто нашел ее. МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК), позже стало известно, что его забрал СК.

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