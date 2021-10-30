 

Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID

30.10.2021, 6:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где сложилась наиболее критическая ситуация с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», – передает его слова РИА «Новости».

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась в 13 регионах.

Отрицательная динамика с 22 по 29 октября отмечается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Республике Кабардино-Балкария, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Приморском крае.

Ранее Мурашко сообщил, что с сентября организованы выезды бригад в 18 регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией.



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