Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID

Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где сложилась наиболее критическая ситуация с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», – передает его слова РИА «Новости».

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась в 13 регионах.

Отрицательная динамика с 22 по 29 октября отмечается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Республике Кабардино-Балкария, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Приморском крае.

Ранее Мурашко сообщил, что с сентября организованы выезды бригад в 18 регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией.