Власти Украины захотели заменить газ биотопливом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей призвал тепловые компании искать альтернативы дорогому природному газу, приведя в качестве примера биотопливо, информирует портал vesti.ua.

«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом», – приводит слова Шмыгаля РИА «Новости».

В качестве примера он привел Волынскую область, где, по данным местных властей, более половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе, в частности, на пеллетах – биотопливе из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. «Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», – добавил премьер.

Ранее в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за нехватки топлива и запасаться кизяком для отопления домов. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.