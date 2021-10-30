 

Власти Украины захотели заменить газ биотопливом

30.10.2021, 6:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей призвал тепловые компании искать альтернативы дорогому природному газу, приведя в качестве примера биотопливо, информирует портал vesti.ua.

«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом», – приводит слова Шмыгаля РИА «Новости».

В качестве примера он привел Волынскую область, где, по данным местных властей, более половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе, в частности, на пеллетах – биотопливе из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. «Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», – добавил премьер.

Ранее в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за нехватки топлива и запасаться кизяком для отопления домов. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.04 / В РФ оценили перспективы производства «Спутника V» в Индии

06.03 / Полиция применила слезоточивый газ против феминисток в Швейцарии

22.10 / Dzidzio, Роговцева, Буткевич. В Киеве прошел допремьерный показа фильма “Где деньги”. Фото

01.10 / За сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие, есть потери среди украинских военнослужащих – штаб ООС

30.09 / Умер создатель поросенка Фунтика

31.05 / “Укравтодор” за прошлый год увеличил убытки в 100 раз

28.07 / Патриарх Кирилл назвал Крещение Руси основной революцией в истории России

21.02 / Израиль тайно закупил для Сирии российскую вакцину в обмен на свою пленницу – The New York Times

16.07 / «Принесли успеваемость в жертву разнообразию» — родители парижских школьников возмущены реформой зачисления в старшие классы

02.01 / Новый кроссовер на базе Volkswagen Teramont появится в РФ в апреле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика