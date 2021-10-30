США объявили о преодолении кризиса в отношениях с Францией

Вашингтону и Парижу удалось преодолеть кризис в двусторонних отношениях, сообщил представитель американской администрации высокого ранга после личной встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в Риме.

«Мы движемся вперед, – сказал высокопоставленный представитель американской администрации про отношения США и Франции и урегулировании кризиса между Вашингтоном и Парижем из-за нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. – Считаю, что мы это сделали». «Я совершенно не беспокоюсь относительно нестабильности или дрейфа в отношениях США и Франции», – приводит слова американского чиновника ТАСС.

Он признал, что между представителями США и Франции «прошли жесткие переговоры в сентябре и октябре». «Думаю, наши переговоры в ноябре будут воодушевляющими и увлекательными», – отметил представитель американской администрации. «В данный момент, – добавил представитель правительства Соединенных Штатов, – считаю, нет такого чувства, что имеется некий фундаментальный раскол в отношениях».

Накануне США и Франция договорились об укреплении «стратегического партнерства» между Евросоюзом и НАТО, усилении европейской обороны, «дополняющей НАТО».

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.

Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.