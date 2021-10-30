«Прогресс» доставил на МКС еду для новогоднего стола космонавтов

Грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-18», выведенный в четверг с космодрома Байконур на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» с наклейками под хохлому, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС – космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, передает ТАСС.

На корабле «Прогресс МС-18» доставлены рационы питания, в том числе для новогоднего стола. Как рассказал ранее завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев, члены экипажа не заказывали икру.

Согласно информации из Центра управления полетами, корабль также доставил на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 418 кг оборудования бортовых систем, 117 кг средств медицинского обеспечения, 115 кг средств индивидуальной защиты, 8 кг средств технического обслуживания и ремонта, 25 кг средств поддержки экипажа, 362 кг продуктов питания, 298 кг грузов для многоцелевого лабораторного модуля «Наука», 47 кг грузов НАСА и другие грузы.

Напомним, в четверг ракета-носитель «Союз-2.1а» с наклейками под хохлому и кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с космодрома Байконур. «Прогресс МС-18» пробудет в составе МКС до конца весны 2022 года. Его затопление запланировано на 31 мая 2022 года.