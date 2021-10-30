 

«Прогресс» доставил на МКС еду для новогоднего стола космонавтов

30.10.2021, 5:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГрузовой транспортный корабль «Прогресс МС-18», выведенный в четверг с космодрома Байконур на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» с наклейками под хохлому, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС – космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, передает ТАСС.

На корабле «Прогресс МС-18» доставлены рационы питания, в том числе для новогоднего стола. Как рассказал ранее завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев, члены экипажа не заказывали икру.

Согласно информации из Центра управления полетами, корабль также доставил на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 418 кг оборудования бортовых систем, 117 кг средств медицинского обеспечения, 115 кг средств индивидуальной защиты, 8 кг средств технического обслуживания и ремонта, 25 кг средств поддержки экипажа, 362 кг продуктов питания, 298 кг грузов для многоцелевого лабораторного модуля «Наука», 47 кг грузов НАСА и другие грузы.

Напомним, в четверг ракета-носитель «Союз-2.1а» с наклейками под хохлому и кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с космодрома Байконур. «Прогресс МС-18» пробудет в составе МКС до конца весны 2022 года. Его затопление запланировано на 31 мая 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Ученые пояснили феномен Хэллоуина

27.02 / В Госдуме прокомментировали отмену голосования по памятнику на Лубянке

26.03 / Байден собрался объединить усилия с Евросоветом в работе по РФ и Китаю

20.06 / Das Erste – Штайнмайер почтил память советских жертв Второй мировой — и призвал немцев к «великой ответственности»

12.02 / Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото

04.02 / В МИД РФ назвали расследование о “дворце Путина” “3D-документалистикой”

25.12 / Ходорковский: Я по восемь тонн наличных денег в день перекладывал туда-сюда

14.07 / В белорусских городах люди вышли на акцию несогласия после решения ЦИК не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты

12.06 / Intel представляет «незаменимые» процессоры для ПК

19.09 / Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в Заксобрание ЕАО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика