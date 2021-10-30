Мнение: Проблема позиционного тупика

Проблема позиционного тупика

Захват ВСУ Старомарьевки в «серой зоне» вновь поднял целый ряд застарелых проблем, связанных с продолжающейся войной на Донбассе. Как вполне очевидно, Минские соглашения никогда выполнены не будут безотносительно политической болтовни по этому поводу. Это было очевидно в 2015-м году. Это тем более очевидно в 2021-м году, когда перед нами лежит богатый опыт разнообразных перемирий, всевозможных встреч в минских подгруппах и переговоров в Нормандском формате. Происходящее на Донбассе хорошо показывает околонулевое значение всей этой имитации бурной деятельности, которая не остановила и не остановит продолжающуюся войну.

Причины этого прозрачны и банальны. Получив 2014-2015 году выгодный для себя управляемый конфликт, США целенаправленно и последовательно используют его для создания проблем для РФ и ЕС. Фактически, с его помощью была запущена новая Холодная война, от которой сейчас никто отказываться не собирается. А логика Холодной войны требует не заморозки, а использования такого выгодного инструмента, как война на Донбассе. Не как полноценной войны между РФ и Украиной, а именно как источника постоянной напряженности и провокаций, покуда на территории Украины идет последовательное развитие инфраструктуры НАТО, которая без всякого членства Украины в НАТО продолжает приближаться к границам России уже по территории Украины.

И, как можно видеть, это вполне последовательная стратегия, которая предусматривает не краткосрочное, а долгосрочное «военное освоение» Украины, с постепенным переходом от ротационного к постоянному военному присутствию, с созданием полноценных военных баз с последующим размещением на территории Украины современных вооружений, которое может создавать как непосредственную угрозу для РФ, так и создавать угрозы на стратегическом уровне, спекулируя темой размещения ракет малой и средней дальности, а также систем ПРО на территории Украины.

Практика показывает, что дипломатическая обеспокоенность РФ или жалобы в международные организации имеют околонулевую ценность для операторов этой стратегии. Поэтому возмущающая МИД РФ милитаризация Украины продолжается и будет продолжаться. Все эти мероприятия, разумеется, направлены против России и служат цели поддержания низкоинтенсивного управляемого военного конфликта на Донбассе с периодическими прощупываниями возможности перевода его в среднеинтенсивную стадию и опцией на полномасштабную военную операцию, если будет определено, что Россия даст слабину и не вмешается.

Надежды на то, что на Украине поменяется власть на более вменяемую, заведомо не оправдываются, так как вопрос власти на Украине зависит от внешнего контура управления и его возможностей по фактическому директивному управлению вопросами украинской внутренней политики и экономики. Попытки украинской оппозиции действовать в рамках легальности легко давятся при полном одобрении внешнего контура управления. Непонятливым все объяснили на примере Медведчука и различных телеканалов и СМИ, которые подвергали критике внешний контур управления.

Использование Украины в качестве антироссийского инструмента не предполагает возможности смены власти на ту, которая прекратит эту практику. Все, что противоречит этой стратегии использования Украины, будет последовательно отсекаться либо руками марионеточного правительства, либо же руками реальных операторов процессов, которые решают вопросы посредством телефонных звонков из посольства США или Вашингтона.

Соответственно, Украина будет и далее оставаться плацдармом и инструментом антироссийской деятельности. Это в свою очередь ведет к тому, что пассивная стратегия России на Донбассе, направленная на заморозку конфликта, своей цели не достигнет – никто не даст заморозить этот конфликт и прекратить спекуляции на войне, что не выгодно как марионеточному правительству, которое использует тему войны для оправдания катастрофической социально-экономической политики, так и США, которые не заинтересованы в реальной стабилизации отношений с РФ.

Пассивная стратегия ведет к тому, что противник владеет инициативой и может выбирать время и место удара с учетом необходимости дозировать его масштабы, дабы не спровоцировать ответные силовые действия России. Эти действия находятся в промежутке между обычной позиционной войной и достаточно масштабным наступлением. Своеобразная «тактическая зона» местной войны, «нейтралка», использовалась для этого при Порошенко, и, как показывает практика той же Старомарьевки, используется и при Зеленском. Применение небольших групп пехоты, ДРГ, ударных БПЛА, минно-взрывной войны и т.д. является инструментом достижения тактических целей и соединения их с информационными усилиями по созданию картинок, необходимых для внутреннего и внешнего употребления. Зачастую информационные цели таких операций даже более важны, нежели тактические выгоды.

Соответственно, если эта схема работает годами и марионеточные правительства на Украине получают от нее выгоды, то им, конечно же, нет смысла от них отказываться, тем более, что внешний контур управления не даст им этого сделать. Поэтому обсуждение вопросов войны и мира с Украиной заведомо бессмысленно – таким путем война точно не прекратится. Собственно, этот момент не так давно начали артикулировать в Кремле, когда начали демонстративно игнорировать Зеленского и отвергать возможность переговоров с ним, предпочитая обсуждать вопросы Украины напрямую с США или, на худой конец, с Германией и Францией. Но это опять же всего лишь обсуждения, так как в силу позиции США они не ведут к прекращению войны.

Надежды на то, что «экономика догонит», систематически не оправдываются в силу того, что издержки этого перекладываются на население, которое самостоятельно не в состоянии поменять этот курс через выборы или майдан, так как на выборах предлагается менять одних марионеток на других, а майданы без одобрения Вашингтона на Украине не проходят. Поэтому все надежды на «разборки олигархов», развал энергосистемы, «замерзание» не учитывают простого момента, что США сохранят дозированную поддержку марионеточного режима, необходимую для продолжения использования управляемой войны, а рост социально-экономической напряженности купируется либо заменой марионеток, либо открытым террором против тех, кто может попробовать направить растущее недовольство против политики внешнего контура и его инструментов внутри Украины.

Более того, деградация социальной сферы и дальнейшая деиндустриализация ведут к дальней люмпенизации населения, которое либо бежит за рубеж (а мы помним, что его блага не принципиальны), либо же бросается в топку продолжающейся войны. Для организованного сопротивления этому сценарию у населения Украины нет ни достаточной внутренней организации, ни достаточной внешней поддержки. Поэтому надежды на то, что внутреннее давление приведет к окончанию войны, так же не оправдаются.

Ввиду этого можно гарантировать, что истории, подобные той, что произошла в Старомарьевке, будут продолжаться и в дальнейшем, будучи направленными на поддержание необходимого градуса войны и использование их для внутреннего и внешнего употребления, при этом издержки для России будут неизбежны, так как эти действия будут направлены в том числе против граждан России (37 граждан РФ проживали в захваченной Старомарьевке, захваченный наблюдатель СЦКК Андрей Косяк также был гражданином РФ), что будет вызывать в том числе внутренние издержки, так как власти будут резонно обвинять в том, что они не предпринимают усилий для защиты граждан страны.

Кроме того, есть и такой немаловажный фактор, как стоимость реактивного передвижения войск на очередную провокацию. Перегруппировка войск в ответ на периодически возобновляющиеся провокации и угрозы на Донбассе стоит денег (ГСМ, логистика, расход моторесурса и т.д.), а между тем, США и НАТО получают возможность с помощью средств технической разведки мониторить структуру и скорость развертывания соединений ВС РФ на юго-западном направлении для планирования будущих действий, в том числе и наступательного характера.

При этом, по мере дальнейшего развертывания и укоренения инфраструктуры НАТО на территории Украины, попытки проверить границы допустимого на Донбассе и на Черном море будут интенсифицироваться. Отказа от этого курса не планируется. США уже открыто призвали снять ограничение на поставки вооружений на Украину, а НАТО официально объявило о намерении наращивать присутствие в Черном море.

Соответственно, если прогнозировать ситуацию на краткосрочную и среднесрочную перспективу, то она в своей основе будет содержать тенденции к эпизодической взрывной эскалации при сохранении общего фактора продолжающейся позиционной войны. Как представляется, качественные изменения ситуация может претерпеть лишь в рамках тех или иных силовых сценариев. Переговоры и увещевания качественно ситуацию не поменяют. Минск-2 не остановил войну, а лишь законсервировал ее в позиционной фазе с передачей инициативы на украинском направлении США и НАТО. И ситуация со Старомарьевкой вкупе с дальнейшей экспансией НАТО на Украине это лишний раз наглядно показывает.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/problema-pozitsionnogo-tupika/ – цинк

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