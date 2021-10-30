 

СК назначил экспертизы по найденному в лесу оружию по делу Рашкина

30.10.2021, 4:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСледствие назначит экспертизы по найденным на месте разделки туши лося в Саратовской области охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам, сообщили в региональном СУСК РФ.

«По обнаруженным в ходе проведения следственных действий охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены необходимые экспертизы», – приводит РИА «Новости» сообщение регионального ведомства.

Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося.

Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Коммунист от процедуры отказался.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Рашкиным, заявил, что вопросы нужно перенаправить правоохранителям.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.



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