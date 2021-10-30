 

Грозивший устроить стрельбу в ростовском вузе учащийся раскаялся

30.10.2021, 4:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтудент из Ростова-на-Дону, который в социальных сетях угрожал устроить стрельбу в вузе, признал вину, информирует пресс-служба полиции.

«Очень сожалею и каюсь. Это, я считаю, недопустимо для студента, тем более первого курса. Я полностью признаю свою вину, я хочу извиниться перед всеми, кто видел эти сообщения», – информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.  

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали студента одного из ростовских вузов. Парень угрожал стрельбой в университете. Полиции он позже рассказал, что публикация была лишь шуткой. Вуз все-таки принял решение отчислить студента. 



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