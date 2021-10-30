Грозивший устроить стрельбу в ростовском вузе учащийся раскаялся

Студент из Ростова-на-Дону, который в социальных сетях угрожал устроить стрельбу в вузе, признал вину, информирует пресс-служба полиции.

«Очень сожалею и каюсь. Это, я считаю, недопустимо для студента, тем более первого курса. Я полностью признаю свою вину, я хочу извиниться перед всеми, кто видел эти сообщения», – информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали студента одного из ростовских вузов. Парень угрожал стрельбой в университете. Полиции он позже рассказал, что публикация была лишь шуткой. Вуз все-таки принял решение отчислить студента.