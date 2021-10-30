ВМФ РФ пообещали более 40 кораблей и судов обеспечения

Состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в 2021 году пополнят свыше 40 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов по случаю 325-й годовщины со дня основания российского регулярного военного флота и Дня моряка-надводника.

«В 2021 году ВМФ РФ получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что говорит об огромном внимании к Военно-морскому флоту», – приводит ТАСС слова Евменова в поздравительной телеграмме, направленной в адрес командования флотов и флотилий, а также экипажей кораблей, выполняющих задачи дальнего плавания.

Адмирал отметил, что задачу военно-морского присутствия в различных районах мирового океана выполняют более 80 кораблей и судов ВМФ России, «экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях».

Ранее начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы планируется усилить четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М».