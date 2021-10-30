Мнение: Саудовская Аравия разрывает дипломатические отношения с Ливаном

Саудовская Аравия отзывает посла из Ливана. Кроме того, она потребовала от посла Ливана в течение 48 часов покинуть страну, а также ввело эмбарго на торговлю с Ливаном.

Причина тривиальная – у Эр-Рияда адски пригорело от того, что новый министр информации Ливана заявил, что хуситы в Йемене занимаются самообороной и находятся в своем праве, а война в Йемене бесполезная. В Эр-Рияде бомбануло и они закатили дипломатическую риторику про ужасный Иран, зловредную Хезбаллу и адских хуситcких тапочников, после чего бросились выкручивать руки нищему Ливану, министр которого просто сказал правду про агрессию саудитов Йемене.

Даже если министра таким образом вынудят уйти, это в любом случае показывает, насколько ослабели позиции Саудовской Аравии в Ливане и в тоже время усилились позиции Ирана. Кроме того, вся эта истерика происходит на фоне коллапса фронта саудитов и хадистов в Южном Марибе и нарастающей угрозе потери Мариба, а также нефтяных полей, которые являются одним из главных источников финансирования режима Хади. Интенсивные авиаудары ВВС Саудовской Аравии пока что помогают не очень сильно. Одно из крупнейших и влиятельных племен в Йемене, которое воевало на стороне хадистов, после обвала фронта и переговоров с хуситами сменило сторону и теперь поддержвает "Ансар Аллах". Так что, мало того, что дела на фронте идут хреново, так еще и из Ливана в свежей ране поковырялись ржавым гвоздем.

PS. Хуситам можно пожелать скорейшего освобождения Мариба и побольше точных ударов дронов и баллистических ракет по хадистами и саудитам. Ну и про объекты Saudi Aramco надо не забывать. Интервенты должны быть наказаны не только вербально, но и практически.

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