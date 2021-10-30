 

Мнение: Саудовская Аравия разрывает дипломатические отношения с Ливаном

30.10.2021, 4:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Саудовская Аравия отзывает посла из Ливана. Кроме того, она потребовала от посла Ливана в течение 48 часов покинуть страну, а также ввело эмбарго на торговлю с Ливаном.
Причина тривиальная – у Эр-Рияда адски пригорело от того, что новый министр информации Ливана заявил, что хуситы в Йемене занимаются самообороной и находятся в своем праве, а война в Йемене бесполезная. В Эр-Рияде бомбануло и они закатили дипломатическую риторику про ужасный Иран, зловредную Хезбаллу и адских хуситcких тапочников, после чего бросились выкручивать руки нищему Ливану, министр которого просто сказал правду про агрессию саудитов Йемене.

Даже если министра таким образом вынудят уйти, это в любом случае показывает, насколько ослабели позиции Саудовской Аравии в Ливане и в тоже время усилились позиции Ирана. Кроме того, вся эта истерика происходит на фоне коллапса фронта саудитов и хадистов в Южном Марибе и нарастающей угрозе потери Мариба, а также нефтяных полей, которые являются одним из главных источников финансирования режима Хади. Интенсивные авиаудары ВВС Саудовской Аравии пока что помогают не очень сильно. Одно из крупнейших и влиятельных племен в Йемене, которое воевало на стороне хадистов, после обвала фронта и переговоров с хуситами сменило сторону и теперь поддержвает "Ансар Аллах". Так что, мало того, что дела на фронте идут хреново, так еще и из Ливана в свежей ране поковырялись ржавым гвоздем.

PS. Хуситам можно пожелать скорейшего освобождения Мариба и побольше точных ударов дронов и баллистических ракет по хадистами и саудитам. Ну и про объекты Saudi Aramco надо не забывать. Интервенты должны быть наказаны не только вербально, но и практически.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Мнение: Выставка памяти погибших военкоров в Сане

26.03 / Для удобства хранения сбережений Центробанк выпустит серию банкнот номиналом от 100 млн до 1 млрд рублей

03.08 / Названа польза сала для здоровья и похудения

26.04 / Мнение: Письмо читателя: «Вторую картину я сама, честно говоря, нашла на помойке»

11.11 / Ученые: Стволовые клетки могут вернуть зрение

15.07 / Куда там сбирается Вещий Олег?

23.02 / Путину отвечать жестко, без предупреждения: в Monde вышли призывы к изменению подходов ЕС к России

09.06 / Помогите TechCrunch найти лучших маркетологов для стартапов

10.09 / Ученые назвали причину пермского вымирания

12.07 / Мнение: Гей-протесты в Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика