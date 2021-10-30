В храме Святых Апостолов Петра и Павла скоро начнется второй этап реставрации

Старинные храмы называют душой Москвы, поэтому столица бережно заботится о них. При реставрации таких сооружений сохраняются интерьеры и величественные фасады. Поскольку многие постройки претерпели преобразования, им возвращают первоначальный облик.

Так, в храме Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице скоро начнется второй этап реставрации. Это строение является уникальным памятником архитектуры начала XVIII века и объектом культурного наследия федерального значения. Конкурс на реставрацию уже объявили на портале госзакупок.

Победителю тендера необходимо будет привести здание в порядок в течение 18 месяцев. Заявку на участие в конкурсе могут подать компании, которые имеют опыт в проведении реставрации объектов культурного наследия. У победителя также должна быть соответствующая лицензия, выданная Министерством культуры РФ. В качестве заказчика выступает ГКУ “Мосреставрация”, подведомственное Мосгорнаследию, а закупками занимается столичный департамент по конкурентной политике.

“Всего с начала года город провел более 40 конкурсов на выполнение работ по сохранению зданий и сооружений — объектов культурного наследия”, – рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В верхнем храме необходимо восстановить иконостас и киоты. Также специалисты должны обратить особое внимание реставрации масляной монументальной живописи. Кроме того, планируется восстановить лепной декор в убранстве храма и чугунную лестницу, каменные полы и ограду.

Первый этап реставрационных работ проходил в 2020 году. Тогда специалисты привели в порядок белокаменный цоколь, портал на фасадной части храма, белокаменное убранство колокольни. А еще специалисты позолотили кресты.

Храм Святых Апостолов Петра и Павла был построен в 1723 году. Согласно легенде, чертежи строения составлял лично Петр I.

Сохранение и восстановление памятников архитектуры является одним из важнейших направлений работы столичного департамента культурного наследия. За последние 10 лет в Москве отреставрировали свыше 50 храмов.