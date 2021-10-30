 

Молдова договорилась с «Газпромом»

30.10.2021, 3:50, Разное
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…о продлении контракта на поставки газа на 5 лет.

Министерство инфраструктуры Молдавии заявило о достижении договоренностей с «Газпромом» по поводу продления контракта на пять лет. Об этом пишет ТАСС.

Газопровод в Молдове. Фото: EPA

По новому контракту «Газпром» начнет поставки в Молдову с 1 ноября. Также стороны согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга — российская компания ранее сообщала, что он превышает 700 млн долларов.

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На прошлой неделе стало известно, что российско-молдавские переговоры по поставкам газа закончились безрезультатно. По данным СМИ, РФ предложила Молдове скидку размером 25%, но представители последней настаивали на 50%, ссылаясь на нехватку средств. После этого «Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдову, если она не выплатит долг.

Сейчас в Молдове действует режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Он продлится до 20 ноября.

На фоне отсутствия договоренностей с «Газпромом» молдавская госкомпания Energocom договорилась с польской PGNiG о пробных поставках 1 млн кубометров газа. Это первая покупка Молдовой газа не из России. На следующий день страна также договорилась о поставках газа с компанией Vitol из Нидерландов.

Источник: Новая газета



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