По решению суда в США Тиньков проведет год под надзором

Суд Северного округа штата Калифорния приговорил российского бизнесмена Олега Тинькова к одному году под надзором и выплате штрафа в размере 100 тыс. долларов.

Соответствующее решение в рамках сделки Тинькова со следствием объявил в пятницу на заседании судья Джон Тигар на заседании, которое транслировалось в режиме онлайн, передает ТАСС.

При этом судья при вынесении решения учел состояние здоровья подсудимого и не назначило ему тюремный срок, передает РИА «Новости».

Ранее Олег Тиньков выплатил 448,96 млн долларов, чтобы урегулировать налоговые претензии в США.

Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф.