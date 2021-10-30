 

Стали известны детали пятилетнего контракта Молдавии с Газпромом

30.10.2021, 3:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы, сообщил близкий к переговорам источник.

«С 2021 года цена на газ [для Молдавии] в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить», – приводит слова источника ТАСС.

«Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах – 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночным ценам», – сказал источник.

По его словам, «с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до 500-600 долларов за тысячу кубометров». Кроме того, как сообщил близкий к переговорам источник, «Молдавия по новому контракту с Газпромом, который заключен на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы». «Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите», – сказал источник.

Накануне министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.

Напомним, 1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за 1 тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.



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