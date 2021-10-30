 

Мнение: Лось

30.10.2021, 3:42, Разное
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История с Рашкиным, которого задержали с разделанной тушей лося в багажнике, отказавшегося пройти медосвидетельствование на алкоголь, а теперь еще пришло сообщение, что на месте найдено ружье, ему принадлежащее, вызывает достаточно понятный вопрос.

Либо тут банальная провокация, целью которой является перераспределение аппаратных ресурсов в КПРФ в связи с тем, что Зюганов уже совсем плох, и во главе квази-оппозиционной партии нужен ручной руководитель без непредсказуемых эскапад Рашкина. Либо сам видный коммунист настолько глуп, что понимая свое непростое положение, не отказывается от маленьких радостей жизни. На чем и погорел.

В целом, это буря в стакане, так как никакого значимого влияния на ситуацию в стране все это не окажет при любом развитии. Политики в стране нет, так как нет легальной борьбы за власть, и раз так — то и оппозиции в стране тоже нет. Есть борьба за ту или иную позицию в ржавой путинской вертикали и только. Подковерные же бурления к разрешению реальных противоречий никакого отношения не имеют и иметь не могут.

Источник: Эль Мюрид



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